«Казтрансгаз Аймақ» необоснованно повышал тарифы — АФМ

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области ведется досудебное расследование относительно должностных лиц АО «Казтрансгаз Аймақ» по факту необоснованного повышения тарифов, передает Zakon.kz.

При расследовании дела определен доход от незаконной монополистической деятельности за 2020-2021 годы в размере 2,3 млрд тенге. Кызылординский филиал АО «Казтрансгаз Аймақ» продолжал поддерживать высокие монополистические цены на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным системам в размере, превышающем тариф почти в два раза (9083,51 тенге за 1 тыс. куб. м). Пресс-служба АФМ РК

Департаментом было направлено представление в областной департамент Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) «о необходимости устранения правонарушений путем корректировки тарифов».

В результате определен предельный тариф на территории области (5941,35 тенге за 1 тыс. куб. м) и компенсационный тариф (3320,45 тенге за 1 тыс. куб. м) за использованные высокие монополистические цены. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что жители Кызылординской области перешли на сниженный тариф с 1 августа текущего года.