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В поселке Акмолинской области появится современный спортивный комплекс

поселок Акмолинская область спортивный комплекс Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» в поселке Мадениет Бурабайского района начато строительство спортивного комплекса.
По проекту строительства спортивного комплекса по ул. Жакашева в селе Мадениет на сегодняшний день полностью завершены работы по фундаментной части. Также на 80% выполнены работы по теплоснабжению. Подана заявка в отраслевое управление для корректировки ПСД в связи с удорожанием строительных материалов, – сообщили в отделе строительства Бурабайского района.

По информации ведомства, комплекс будет построен по всем современным стандартам и создаст сельчанам максимально комфортные условия для занятий спортом. Здание планируют построить двухэтажное, без подвала.

На первом этаже по проекту будут расположены игровой зал, раздевальные, кабинеты для персонала, душевые и санитарные узлы. На втором этаже запроектирован универсальный зал для занятиями различными игровыми видами спорта. Радует, что высота игрового зала достигнет 6,3 метра. Здание запроектировано в каркасном варианте, каркас будет выполнен из металлических конструкций.Главный специалист отдела строительства Бурабайского района Еламан Абишев

Стоит отметить, что в регионе по госпрограмме строится еще один большой спортивный комплекс, а также ведется работа по установке спортивных площадок в восьми селах Акмолинской области.

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