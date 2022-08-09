Алматы принял группу деловых туристов из Катара

Алматы принял первую организованную группу деловых туристов из Катара. Крупная ритейл-компания направила 47 сотрудников в Алматы. Группа арабских туристов проведет в городе пять дней, в ходе которых посетит наиболее известные достопримечательности.

На сегодня активно растет туристический поток в Алматы из стран Ближнего Востока. В первом квартале в город прибыло более 55 тыс. иностранных туристов, что в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Определенную часть из них составляют инвесторы и туристы из Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Фото: Visit Almaty

По словам специалистов, это стало возможно благодаря принятым мерам по открытию границ, возобновлению авиасообщения, а также продвижению города на международных рынках через мероприятия, проведенные акиматом города Алматы совместно с туроператорами за последние годы. К примеру, участие в туристской выставке Dubai ATM-2022, роуд-шоу по крупнейшим городам Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Омана.

Алматы начинает пользоваться большой популярностью среди бизнес-туристов и обычных путешественников. Сегодня мы приняли первую крупную организованную группу деловых туристов из Катара. Благодаря принятым мерам интерес к Алматы как туристической дестинации растет, и мы будем продолжать эту работу. Для нашего города очень важно наращивать потоки туристов из стран Ближнего Востока, это наш целевой рынок. Средний чек туристов из ближнего Востока гораздо выше, чем чек туристов из других стран. Директор ТОО «Туристский информационный центр города Алматы» Едиге Маргулан

Фото: Visit Almaty

Напомним, в конце 2021 года был запущен новый рейс Алматы – Доха. На сегодня количество рейсов по данному направлению увеличено до четырех в неделю. Более 100 рейсов было совершено с начала года Qatar Airways. Рейсы выполняются на воздушном судне типа А-320.