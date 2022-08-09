Семейство таджикских винторогих козлов показали в зоопарке Шымкента

В социальных сетях Шымкентского зоопарка появилась публикация с несколькими снимками и видео семейства таджикских винторогих козлов, передает Zakon.kz.

Сегодня мы вас познакомим с таджикским винторогим козлом. Эти животные были привезены в Шымкентский зоопарк в 2016 году: самец – из Новосибирского зоопарка, а самка – из Ярославского зоопарка. Только после пяти лет совместного содержания мы получили первое потомство. В 2021 году у пары родилось две самочки – близнецы. Затем в 2022 году в июне родился самец, – говорится в описании.

Как уточнили в зоопарке Шымкента, длина животных – 170 см, вес – 90-120 кг. У самца рога достигают 90 см и растут винтообразно, назад. Поэтому их называют винторогими козлами. Рог самки длиной всего 20 см, слегка выгнут наружу.

Они обитают в горных, каменистых районах Афганистана и Таджикистана. Передние копыта у них немного короче, чем задние, поэтому они легко взбираются в горы, на самые высокие скалистые пики. Зрительные способности, слух и обоняние у них хорошо развиты, поэтому они быстро принимают меры предосторожности от опасностей. В природе они питаются растительностью.

Отмечается, что местное население использовало слюну винторогих козлов для лечения от яда змей при укусах.