Ассоциация предпринимателей оказывает большую поддержку молодежному крылу

В одной из трех новых областей Казахстана – Жетысуской прошел ряд мероприятий для молодежи, инициированных структурами Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В городе Талдыкоргане Жетысуской области в рамках единого дня медиации прошла конференция «Медиация в Казахстане: актуальность, проблемы, пути решения». Цель – повысить активность работы медиаторов, усовершенствовать эффективные методы примирения и обсуждения актуальных проблем в сфере медиации.

В мероприятии приняли участие заместители акимов районов, акимы сельских округов, судья Талдыкорганского городского суда, представители Республиканского общественного объединения «Международный центр медиации» по Алматинской и Жетысуской областям, руководители районных, городских отделов общественного развития, профессиональные и общественные медиаторы, председатели и члены советов общественного согласия и матерей.

Согласно концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года, утвержденной указом президента, развитие институтов медиации является одним из основных направлений работы ассамблеи. На сегодняшний день АНК вносит большой вклад в развитие центров медиации. Так, в этом регионе функционируют кабинет медиации на областном уровне, два – городских, восемь – районных, пять – сельских.

В тот же день в Талдыкоргане прошел семинар-тренинг для участников конференции. По мнению и. о. директора «Қоғамдық келісім» Управления внутренней политики Алматинской области, члена АНК и Национального курултая Руфины Усановой, на сегодняшний день основным из направлений деятельности ассамблеи является содействие в развитии медиации в сфере общественного согласия и общенационального единства.

В рамках семинара были рассмотрены вопросы понятия медиации, особенностей и классификации межэтнической медиации, ее применения в разрешении межэтнических конфликтов, законодательства Казахстана в области медиации, а также пути разрешения конфликтов посредством медиативного соглашения. У участников была возможность задать интересующие их вопросы по теме и спикеры уделили внимание каждому, ведь цель медиации – выработка взаимовыгодного соглашения сторон по спорным вопросам. И. о. директора «Қоғамдық келісім» Управления внутренней политики Алматинской области, член АНК и Национального курултая Руфина Усанова

Кроме того, в городе Кунаеве Алматинской области прошел бизнес-форум «Новые векторы развития Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана».

– Форум стал отличной возможностью для предпринимателей обменяться опытом, предложить свои идеи, наработать полезные контакты, получить информацию об ассоциации, направлениях ее работы, обсудить актуальные вопросы, получить полезные знания в области маркетинга, развития бизнеса и стать членами АНК, – отметила Усанова.

В мероприятии приняли участие члены Ассоциации предпринимателей, АНК, руководители управления предпринимательства и внутренней политики акимата, региональные представители НПП «Атамекен», Фонда развития предпринимательства «Даму», известные бизнесмены, специалисты по маркетингу и нетворкингу.

Данный форум будет способствовать объединению людей и созданию нового сообщества современных предпринимателей, развивающих себя, свой бизнес и экономику страны в целом. Руфина Усанова

Президент Ассоциации предпринимателей, доктор политических наук, меценат Қайрат Айтбай, побывавший с рабочим визитом во всех регионах страны, выделил три приоритетных направления деятельности ассоциации.

Первое – представительство, защита прав и законных интересов членов ассоциации в государственных органах. Второе – анализ действующей правовой базы и подготовка отчетов, рекомендаций по совершенствованию казахстанского законодательства в сфере предпринимательства. Третье – привлечение иностранных инвестиций, технологий и инноваций из стран исторического происхождения этносов Казахстана. Президент Ассоциации предпринимателей, доктор политических наук, меценат Қайрат Айтбай

Ассоциация предпринимателей делает большой акцент на молодежное крыло и тем самым оказывает хорошую поддержку идеям и инициативам молодого поколения.