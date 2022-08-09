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Ноги из окна и непристегнутый ребенок: нерадивого водителя сняли на видео

Ноги из окна и непристегнутый ребенок: нерадивого водителя сняли на видео Фото: Instagram/astana_sergek_kaz
На трассе Боровое – Нур-Султан на видео попала опасная езда: водитель ехал с высунутыми из окна ногами, а рядом с ним на переднем пассажирском сидении находился непристегнутый ребенок, передает Zakon.kz.

Снимки и видео с нарушением опубликовали в instagram-паблике astana_sergek_kaz. Согласно информации, они сделаны 7 августа примерно в 14:20 на трассе Боровое – Нур-Султан.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

Данное видео изучено. Сотрудниками полиции установлен водитель автомашины, им является житель Карагандинской области 1998 года рождения. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности по ст. 593 КоАП РК за несоблюдение правил перевозки пассажиров.Пресс-служба ДП Акмолинской области

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Акмолинская область Боровое Нур-Султан
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