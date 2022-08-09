Ноги из окна и непристегнутый ребенок: нерадивого водителя сняли на видео

Фото: Instagram/astana_sergek_kaz

На трассе Боровое – Нур-Султан на видео попала опасная езда: водитель ехал с высунутыми из окна ногами, а рядом с ним на переднем пассажирском сидении находился непристегнутый ребенок, передает Zakon.kz.

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