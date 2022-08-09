Событийный туризм: как проведение Almaty Mount Fest привлечет туристов в Алматы

Международный фестиваль Almaty Mount Fest в четвертый раз соберет в Алматы на Шымбулаке любителей горного туризма и спорта. Zakon.kz узнал о возможных плюсах для развития туризма от данного события.

Аудитория горного туризма во всем мире составляет около 115 млн человек. Заместитель руководителя Управления туризма Алматы Марлен Маралов уверен, что проведение в Алматы таких мероприятий, как Almaty Mount Fest, позволяет сделать казахстанский мегаполис интересным для всех этих людей.

Любители горного туризма – это наша целевая аудитория, акимат Алматы и наше управление работают совместно со всеми остальными городами и партнерами, чтобы привлечь всех наших целевых туристов в Алматы. Горная местность – одна из сильных сторон нашего города. Фестиваль направлен на увеличение международного туристского обмена, Алматы по праву считается точкой притяжения любителей активного отдыха. Главная задача – повышение привлекательности Алматы для туристов, создание условий для комфортного и безопасного пребывания людей в горах. Заместитель руководителя Управления туризма Алматы Марлен Маралов

И действительно, в Алматы не только уникальные природные условия, но и очень удобная для любителей горного туризма логистика – из аэропорта до ближайшего горного курорта можно добраться за 30 минут, и это выгодно отличает Алматы от других мегаполисов мира.

Также Алматы может похвастать особым видом мероприятий, аналогов которым нет в мире. Речь идет о серии альпиниад, одна из которых пройдет в рамках Almaty Mount Fest на пик Молодежный (4147 метров), маршрут будет заранее подготовлен профессиональными альпинистами в целях безопасности.

Мы проводим в год несколько альпиниад, охват у нас порядка 15 тыс. участников в год, из них две-три тыс. человек успевают доходить до вершины в течение года. Должен сказать, что альпиниада – это уникальный продукт города Алматы, нигде в мире такого нет, чтобы организованно, несколько раз в год любители гор были объединены с целью взойти на вершину. Я очень рад, что и руководство города поддерживает эти проекты, и ГЛК «Шымбулак». Горожане и гости города заранее приезжают, готовятся к таким мероприятиям, и это все развивается. Президент Федерации альпинизма Алматы Артем Скопин

Помимо альпиниады, в рамках форума запланировано два спортивных и одно туристическое мероприятие – забег скайранинг вверх по крутой горе, спуск на горных велосипедах даунхил и туриада (массовый пеший поход от Медеу до Шымбулака).

Организаторы в целях безопасности предусмотрели лимиты по количеству участников на каждом из мероприятий. В альпиниаде и туриаде суммарно могут принять участие до 2 тыс. человек, в скайранинге – до 100 человек и в даунхиле – до 250 человек. Все маршруты подобраны так, чтобы они были безопасными даже для новичков, на месте будут дежурить спасатели и врачи. Ожидается, что в фестивале в целом примут участие не меньше 6 тыс. любителей горного туризма, а мероприятие состоится со 2 по 5 сентября.

Фестиваль, кроме того, что привлечет в мегаполис любителей горного туризма из зарубежных стран и со всего Казахстана, станет площадкой для экспертов в сфере развития горного туризма и горнолыжных курортов.

По информации директора ГЛК «Шымбулак» Рината Абдрахманова, форум посетят президент курорта в Княжестве Андорра Жоан Виладомат – собственник курорта в Андорре, подающий один из примеров успешного бизнеса, и основатель, а также президент компании STEM, французский эксперт по развитию горной инфраструктуры Винсент Тассар.

Марлен Маралов добавил, что на форум приглашены эксперты из Франции, Азербайджана, России, точный список корректируется, так как есть спикеры, еще не подтвердившие свое участие.