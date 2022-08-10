Цифровизация – враг коррупционеров. Алматы поделился успешным кейсом

О реализованных в Алматы проектах внедрения цифровых технологий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений, Zakon.kz рассказал руководитель Управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев.

– Какие из проектов направлены на создание условий для ликвидации коррупционных рисков, минимизацию взаимодействия госслужащего и получателя госуслуг?

– В настоящее время оказание государственных услуг является стратегической задачей госорганов, одним из важных показателей социально-экономического развития страны. Особое внимание уделяется недопущению истребования дополнительных документов.

Электронные госуслуги в городе Алматы, помимо e-gov, оказываются через сайты и информационные системы госорганов (balabaqsha, bilimalmaty, медицинская информационная система «ДамуМед», автоматическая диспетчерская информационная система, портал «Бюро госпитализации» и т.д.). Это обеспечивает прозрачность предоставления госуслуг, исключая прямой контакт госслужащих с населением, и, следовательно, ликвидирует коррупционные риски.

Акиматом города Алматы проработан вопрос исключения практики истребования адресных справок при оказании госуслуг при приеме в школы через портал bilimalmaty.kz, а также при предоставлении различных видов социальной помощи посредством проведения интеграции соответствующих информационных систем.

Аналогичная работа проведена и в сфере городского транспорта при оформлении проездных карточек «Оңай» для категории социально уязвимых слоев населения, где необходимо подтверждение адреса проживания.

Относительно услуг для лиц с ограниченными возможностями обеспечение лиц с инвалидностью проводится посредством автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг». Реализация всех технических вспомогательных (компенсаторных) средств и социальных услуг реабилитации проводится порталом, за исключением услуги по перевозке инвалидов «Инватакси». Данный портал позволяет лицам самостоятельно выбрать необходимую услугу и товар в виде технических средств реабилитации (ТСР) у поставщиков портала с помощью ЭЦП-ключа согласно своим индивидуальным потребностям, особенностям.

Портал улучшает качество предоставляемых средств, сокращает сроки и адресность их получения, определяет реальную потребность в средствах и услугах. В каждом районном отделе занятости и социальных программ функционируют зоны самообслуживания для услугополучателей. Специалисты районных отделов занятости и социальных программ оказывают помощь по работе с порталом на постоянной основе.

– Назовите, пожалуйста, наиболее важные проекты цифровизации, реализованные в Алматы с начала 2020 года.

– В 2020 году начата реализация проекта «Единое хранилище данных города Алматы» (далее – ЕХД), в котором могут обмениваться обезличенными данными государственные органы и коммерческие компании. В рамках пилотного проекта с поставщиками коммунальных услуг только за счет интеграции данных поставщики смогли обновить свои базы по потребителям от 17% до 25%, увеличить сборы по оплатам коммунальных услуг минимум на 2,4 млрд тенге в 2021 году.

Сформирован социальный кластер ЕХД, где собирается информация из 7 информационных систем:

более 2,5 млн записей по жителям города;

более 800 тыс. записей по социальным категориям;

более 490 тыс. домохозяйств.

Начиная с 4-го квартала 2021 года в рамках IT-песочницы проекта ЕХД опубликованы наиболее востребованные агрегированные данные среди бизнес-компаний, экспертного сообщества и академических институтов. Например, по карте плотности населения города регистрируется почти 4000 посещений в месяц. Таким образом, создается среда для разработки новых IT-продуктов и решений на основе данных.

Также на сегодняшний день в рамках реализации стратегической задачи по развитию инновационной экосистемы закончена работа по выстраиванию Единого коммуникационного пространства (ЕКП) для представителей IT-сообщества города Алматы, которая объединяет образовательные учреждения, технопарки, акселераторы, инкубаторы и IT-компании в одну платформу и обеспечивает возможность прямой коммуникации для каждого участника.

Целью Единого коммуникационного пространства является создание точки притяжения и развития IT-талантов в городе Алматы. Платформа реализована для IT-талантов от 16 до 40 лет.

Зарегистрированные на платформе участники имеют возможность дальнейшего трудоустройства, улучшения своих компетенций за счет обучения в лучших университетах города на базе коротких курсов от 3 до 6 месяцев. На данный момент на платформе зарегистрировано 11 организаций образовательного кластера.

Единое коммуникационное пространство предоставляет для работодателя (и бизнеса) возможность подачи заявки для поиска талантов с фокусом на дальнейшее трудоустройство, создания задач по актуальным проблемам. После завершения любого курса выдается сертификат о прохождении данной дисциплины от выбранного университета. В настоящее время на платформе зафиксировано более 27 IT-компаний, около 4100 IT-талантов и 57 образовательных курсов.

В июле 2021 года нами запущен первый пилотный проект на базе авторской программы обучения и стажировок в одном из банков второго уровня для молодых IT-специалистов. Акимат города Алматы совместно с проектом создает возможность каждому перейти на новый уровень, обучаясь у лучших профессионалов совершенно бесплатно. Набор участников проходил в формате онлайн-тестирования на сайте ekp.digital-almaty.kz. Обучение проходит в направлениях бизнес-аналитики.

22 июля 2022 года года мы завершили четырехмесячный (350 академических часов) пилотный проект с другим банком второго уровня на базе бесплатного обучения с дальнейшим трудоустройством 152-х специалистов.

Единое коммуникационное пространство предоставляет следующие возможности:

1) для работодателя (и бизнеса) – подавать заявки на поиск талантов и создавать задачи по актуальным проблемам, которые соответствовали бы его требованиям по IT-навыкам;

2) для IT-таланта – найти стажировку, дополнительно обучиться и найти работу;

3) для технического вуза как координатора – предоставить на платной и бесплатной основе свои специализированные курсы.

– Над какими проектами цифровизации сейчас работает управление? Когда стоит ожидать их запуск?

– На текущий момент реализуется проект Единая система видеомониторинга города Алматы (далее – ЕСВМ). Реализация ЕСВМ включена в планы развития цифровизации города Алматы в текущем году. Проект является комплексным масштабным решением, в котором необходимо предусмотреть наличие не только камер на объектах, но и инфраструктуры в виде каналов передачи данных, серверных площадей с соответствующими инженерными системами (пожаротушение, кондиционирование, контроль доступа и т.д.), а также соответствующие вычислительные мощности для внедрения сервисов видеоаналитики.

Проект ЕСВМ планируется запустить до конца 2022 года. Более подробная информация о проекте будет предоставлена позднее по мере его реализации.