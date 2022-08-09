Гроза, сильный ветер и жара: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов
По информации РГП «Казгидромет», днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области – сильная жара до +36°C.
Днем в Уральске прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе с порывами 18 м/с.
На севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-восточный, 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.
В Кызылординской области ожидается ветер северный, днем в центре области до 15-20 м/с. На большей части области и Кызылорды сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на северо-западе, юго-востоке области – туман. Ветер северо-восточный, днем на северо-западе, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.
В Нур-Султане временами ожидается сильный дождь. Гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с.
На севере, востоке и юге Карагандинской области, а также в ее административном центре – Караганде – ожидается гроза с сильными порывами ветра.
Ночью и утром на севере области – туман. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 17-22 м/с.РГП «Казгидромет»
Синоптики предупредили алматинцев об ожидающейся в мегаполисе грозе 10 августа.
На основании штормового предупреждения от Казгидромет, департамент по чрезвычайным ситуациям информирует жителей и гостей Алматы о том, что в среду в городе ожидается гроза, – отмечается в распространенном сообщении.