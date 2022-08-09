Движение временно перекроют на одной из улиц в Алматы
Фото: Zakon.kz
Ремонтные работы будут проводиться по улице Навои от улицы Торайгырова до улицы Токтабаева, передает Zakon.kz.
Как рассказали в Управлении городской мобильности Алматы, движение будет полностью перекрыто с 23:00 до 06:00 11 августа.
Указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее, – говорится в сообщении.
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