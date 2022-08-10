Что может быть лучше MacBook Air? Только новый MacBook Air с чипом M2

Появившийся более десяти лет назад MacBook Air породил волну подражателей и положил начало увлечению «ультрабуками». Легкий и мощный, он изменил восприятие людьми того, чего можно достичь с помощью такого компактного устройства, а его дизайн стал эталоном.

В этом году компания Apple полностью обновила линейку MacBook Air. Теперь он не только оснащен недавно представленным мощным чипом M2, но и получил обновленный сверхтонкий корпус, а также новые цвета. К привычным серебристому (Silver) и космическому серому (Space Grey) добавились синий (Midnight, меняющий цвет с яркого на темный в зависимости от того, как на него падает свет) и бледно-золотой (Starlight).

Что еще изменилось в новом MacBook Air?

MacBook Air M2 стал более плоским, при толщине всего 11,3 мм он весит 1,24 кг, что делает его еще легче предшественника. Его без проблем можно удержать одной рукой, положить в рюкзак и забыть, что он там. При этом мощность его только увеличилась благодаря чипу М2.

Дисплей MacBook Air М2 обладает повышенной яркостью 500 нит, и теперь он стал больше поскольку благодаря уменьшению рамки. Качество картинки на нем поражает: превосходная детализация, сочные цвета, высокая контрастность. Смотреть фильмы и презентации на нем одно удовольствие!

Еще одно из самых приятных обновлений MacBook Air 2022 – веб-камера с разрешением 1080 p, дающая более четкое изображение при слабом освещении, чем предыдущая камера с разрешением 720 p.

К тому же он поддерживает зарядку MagSafe, безопасный и быстрый способ подзарядить ваш MacBook Air. Эта технология, позволяющая зарядному штекеру примагничиваться к разъему, и в случае физического воздействия кабель отлетает от ноутбука, не причиняя вред разъему. Стильный дизайн выдержан даже в аксессуарах, ведь сам кабель MagSafe сделан в цвет корпуса девайса. А два порта Thunderbolt дают вам возможность подключить дополнительно несколько кабелей. Также в комплекте идет обновленный блок питания, от которого можно заряжать сразу два устройства.

Кроме того, новый MacBook Air – лучший ноутбук в линейке благодаря усовершенствованной звуковой системе с четырьмя динамиками, расположенной между дисплеем и клавиатурой. Звук громкий и четкий, что поразительно для такого тонкого ноутбука: в этом ему проигрывают даже гораздо более дорогие игровые ноутбуки.

Что осталось прежним?

Несмотря на увеличение мощности, новый MacBook Air, как и прежде, способен работать до 18 часов в автономном режиме. При этом совершенно беззвучно.

Компания Apple всегда со всей серьезности относится к конфиденциальности данных своих пользователей, поэтому все продукты бренда обладают высоким уровнем безопасности, и новый MacBook Air в этом не исключение.

И напоследок…

С MacBook Air вы можете работать, учиться, творить и играть с невероятной скоростью и мощностью чипа М2. Он создан для комфортной и производительной деятельности. Все преимущества очевидны: компактный, надежный, производительный девайс, который прослужит долгие годы. И вы сами можете в этом убедиться. Только у официальных реселлеров Apple в Казахстане: iSpace, Sulpak, Technodom, Mechta, DNS и Freedom Mobile стоимость девайса начинается всего от 62 166 тенге в месяц. Количество товара ограничено!