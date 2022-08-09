Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ускенбаев предупредил о звонках мошенников от его имени

глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана назначен Каирбек Ускенбаев Фото: пресс-служба МИИР РК
Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал о мошенниках, которые обманывают граждан, звоня и представляясь его именем, передает Zakon.kz.
Друзья! Сегодня участились способы мошенничества, связанные со звонками с незнакомых номеров. К примеру, ко мне обратились коллеги и рассказали о том, что поступают звонки якобы от моего имени. В ходе разговора им предлагали повышение по карьерной лестнице, а в случае отказа и непредоставления определенной суммы денег грозились увольнением. Кроме того, мошенники просили ответить на поступившее предложение оперативно, ибо, по их словам, процедура согласования на ту или иную руководящую должность занимает достаточное количество времени, – сообщил министр.

Также он призвал коллег и друзей быть бдительными, не поддаваться на пустые провокации.

Хочу отметить, что назначение на руководящую должность осуществляется на основе конкурса, а также по согласованию с уполномоченными органами, а не по звонку, – добавил глава министерства.

Ускенбаев попросил всех столкнувшихся с подобной ситуацией отправлять в дайрект личное сообщение о данных фактах, либо обратиться к пресс-секретарю МИИР РК.

Читайте также

Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане

На что жалуются казахстанцы министрам во время встреч

Казахстанское мясо начнут экспортировать в Саудовскую Аравию

Оксана Житникова
Ускенбаев Каирбек МИИР РК
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
Две улицы в Алматы частично станут односторонними
Две улицы частично станут односторонними в Алматы
курсы валют
Курсы валют на 9 августа в обменных пунктах Казахстана
Убийство женщины с детьми в Алматы
Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики
Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане
Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане
учащиеся вузов
Студентам в Казахстане повысят стипендии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления