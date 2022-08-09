Ускенбаев предупредил о звонках мошенников от его имени

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал о мошенниках, которые обманывают граждан, звоня и представляясь его именем, передает Zakon.kz.

Друзья! Сегодня участились способы мошенничества, связанные со звонками с незнакомых номеров. К примеру, ко мне обратились коллеги и рассказали о том, что поступают звонки якобы от моего имени. В ходе разговора им предлагали повышение по карьерной лестнице, а в случае отказа и непредоставления определенной суммы денег грозились увольнением. Кроме того, мошенники просили ответить на поступившее предложение оперативно, ибо, по их словам, процедура согласования на ту или иную руководящую должность занимает достаточное количество времени, – сообщил министр.

Также он призвал коллег и друзей быть бдительными, не поддаваться на пустые провокации.

Хочу отметить, что назначение на руководящую должность осуществляется на основе конкурса, а также по согласованию с уполномоченными органами, а не по звонку, – добавил глава министерства.

Ускенбаев попросил всех столкнувшихся с подобной ситуацией отправлять в дайрект личное сообщение о данных фактах, либо обратиться к пресс-секретарю МИИР РК.