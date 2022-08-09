Столичные гвардейцы спасли тонущего в реке Есиль мужчину

Инцидент произошел около 17:10. Бойцы Нацгвардии патрулировали район парка «Ататюрк», когда увидели утопающего, передает Zakon.kz.

Начальник патруля рядовой Оралбек Жиенбай, сняв снаряжение, первым прыгнул в воду, чтобы спасти человека. За ним последовал начальник патрульной группы младший сержант Айбат Есиркеп. Вдвоем они вытащили из воды 44-летнего пострадавшего и оказали ему первую медицинскую помощь.

Сами стражи порядка считают, что ничего сверхъестественного не сделали.

Мы шли вдоль берега. Вдруг услышали крик: «Помогите!» Один человек тонул посреди реки. Оказалось, что на полпути до другого берега от усталости у него закончились силы, – рассказал Жиенбай.

Для выяснения обстоятельств инцидента на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов.