Хакеры с «дружеским» визитом посетили сайт парламента Финляндии

Фото: pixabay

Хакерская группировка NoName057 заявила о взломе этого ресурса. В данное время при попытке зайти на сайт появляется сообщение, что «IP-адрес сервиса не может быть найден», передает Zakon.kz.

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