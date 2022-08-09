Хакеры с «дружеским» визитом посетили сайт парламента Финляндии
Фото: pixabay
Хакерская группировка NoName057 заявила о взломе этого ресурса. В данное время при попытке зайти на сайт появляется сообщение, что «IP-адрес сервиса не может быть найден», передает Zakon.kz.
Решили посетить с «дружеским» визитом соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся в НАТО, и уронили сервис внутренней авторизации на сайте парламента этой страны, – цитирует РИА Новости хакеров на русском языке.
Как уточняется, в парламенте подтвердили факт атаки.
Атака типа «отказ в обслуживании» направлена против внешних ресурсов парламента. Атака началась во вторник, 9 августа, около 14:30. Парламент предпринимает шаги по ограничению атаки вместе с поставщиками услуг и Центром кибербезопасности, – говорится в сообщении пресс-службы парламента.
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