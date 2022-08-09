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Водители столкнулись с ограничениями в продаже автогаза в Шымкенте

отражение, заправка, АЗС Фото: Zakon.kz
Люди считают, что дефицит создается искусственно для повышения цены и требуют проведения проверок на заправочных станциях, передает Zakon.kz.
Все так и думают, что потихоньку из-за этого будет повышаться цена. Уже паника у людей. Третий день такая ситуация, десятки заправок объездил, газа не нашел. Вчера уже даже не выезжал. Сегодня снова вот езжу, смотрю, вдруг где-то есть, – рассказал КТК житель города Шымкента Мурат Абигаппаров.

Отмечается, что ряд заправок вводит ограничения. В бак заливают топлива только на две тысячи тенге и не больше. Где-то отпускают лишь по талонам и заранее заключенным договорам. Водители говорят, дефицит газа наблюдается не только в Шымкенте, но и по всей Туркестанской области. По их словам, схожая проблема и с бытовым газом для плит.

В управлении энергетики при этом заявляют, никакого дефицита нет. Город ежемесячно потребляет около 7700 тонн газа. На август Минэнерго одобрило поставку чуть меньшего объема, но и этого городу должно хватить. В Шымкент газ отправляют стабильно. Но он почему-то застревает на железной дороге.

Промониторили. Из 170 заправок на 70 заправках газ есть. На 28 заправках их газ простаивает на станции Казыгурт, на станции Текесу, по трем газоснабжающим организациям в количестве 1008 тонн. Простаивает уже четыре-пять дней. Они должны забрать и вот эти 28 своих заправок затоварить. Замруководителя Управления энергетики и инфраструктурного развития города Шымкента Максат Ерденбеков

Сообщается, что причин, почему газораспределительные станции вовремя не отгружают топливо на заправки, чиновники не знают и в дела частных компаний вмешиваться не могут. Ведут лишь разъяснительные беседы и просят работать оперативно.

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