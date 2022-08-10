Как улучшить самочувствие при резкой смене погоды

Кандидат медицинских наук Светлана Багавиева посоветовала метеозависимым людям в подобные периоды скорректировать режим питания и отказаться от физических нагрузок, передает Zakon.kz.

Метеозависимым людям в такой период не нужно планировать какие-то умственные нагрузки, дополнительную работу, стрессы. Не стоит перегружаться физически, планировать силовые тренировки. Физическая активность нужна, но в виде пеших прогулок без перегрузок, – сказала она в беседе с «Москвой 24».

Также врач посоветовала включить в рацион овощи, растительные продукты, рыбу, а также употреблять достаточное количество жидкости.

По словам специалиста, особенно стоит воздержаться от жирной пищи в период, когда прохлада сменяется жарой.