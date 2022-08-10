Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Как улучшить самочувствие при резкой смене погоды

Как улучшить самочувствие при резкой смене погоды Фото: pexels
Кандидат медицинских наук Светлана Багавиева посоветовала метеозависимым людям в подобные периоды скорректировать режим питания и отказаться от физических нагрузок, передает Zakon.kz.
Метеозависимым людям в такой период не нужно планировать какие-то умственные нагрузки, дополнительную работу, стрессы. Не стоит перегружаться физически, планировать силовые тренировки. Физическая активность нужна, но в виде пеших прогулок без перегрузок, – сказала она в беседе с «Москвой 24».

Также врач посоветовала включить в рацион овощи, растительные продукты, рыбу, а также употреблять достаточное количество жидкости.

По словам специалиста, особенно стоит воздержаться от жирной пищи в период, когда прохлада сменяется жарой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Обряды и приметы 9 августа: гадание на суженого и пирожки с капустой

Пятерка главных транжир по знаку зодиака

Врач назвала пять причин, когда ребенку нельзя плавать

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
Две улицы в Алматы частично станут односторонними
Две улицы частично станут односторонними в Алматы
курсы валют
Курсы валют на 9 августа в обменных пунктах Казахстана
Убийство женщины с детьми в Алматы
Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики
Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане
Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане
учащиеся вузов
Студентам в Казахстане повысят стипендии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления