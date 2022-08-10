Вступил в силу полный запрет на импорт российского угля в Евросоюз

Срок действия отсрочки для исполнения контрактов по импорту российского угля в Евросоюз, заключенных до введения ограничительных мер ЕС, завершается, сообщает Zakon.kz.

С 10 августа, согласно пятому пакету антироссийских санкций, импорт российского угля в ЕС запрещен, пишут «Известия».

Также целесообразно ограничить экспорт авиатоплива и других товаров в Россию, а также ввести дополнительные ограничения на импорт определенных товаров, экспортируемых Россией или происходящих из России, включая уголь и другие твердые ископаемые виды топлива, – говорится в дополнительных мерах антироссийского давления от 8 апреля.

Одной из дополнительных статей является запрет на «сделки по покупке, импорту или транспортировке в ЕС угля и других твердых ископаемых видов топлива до 10 августа 2022 года». Это говорило о том, что заключенные до 9 апреля контракты могли быть исполнены.

По данным Совета Евросоюза на апрель текущего года, импорт российского угля достигал 8 млрд евро в год.

В начале июля Минэнерго России поставило цель – к 2050 году занять 25% мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров. Как заявлял глава Департамента угольной промышленности министерства Петр Бобылев, сейчас РФ на третьем месте, на первом – Австралия, на втором – Индонезия. Он указал, что 18% мирового рынка – это российский уголь.

По данным ведомства, доля стран ЕС в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% (около 48,7 млн тонн угля). В 2020 году показатель был немного выше – 22% от всего экспорта.

Введенный 5 апреля Еврокомиссией (ЕК) пятый пакет санкций против России включает индивидуальные, торговые, транспортные и энергетические санкции, включая эмбарго на импорт угля. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз запретит импорт угля из РФ на сумму 4 млрд евро в год.