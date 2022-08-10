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США выделяют около 90 млн долларов на разминирование Украины

разминирование Украины Фото: pixabay
По оценкам Киева, на площади 160 000 квадратных километров в стране могут находиться неразорвавшиеся взрывные устройства, сообщает Zakon.kz.

США направят 89 млн долларов на помощь Украине по разминированию ее территории, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что американское финансирование позволит создать в Украине около 100 команд по разминированию и провести масштабный проект по тренировке и оснащению специалистов по обезвреживанию неразорвавшихся мин и снарядов.

По данным Вашингтона, с 1993 года США инвестировали более 4,2 млрд долларов в обезвреживание наземных мин, а также обезвреживание и утилизацию избыточного стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов в более чем 100 странах мира.

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