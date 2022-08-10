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Психолог рассказал, как избавиться от привычки есть сладкое

как перестать есть сладкое, рассказал психолог Фото: pixabay
Классическими признаками, указывающими на повышенный уровень сахара в крови, являются жажда, сухость во рту и учащенное мочеиспускание, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего люди заедают сладким дискомфорт. Нужно осознать причину такого состояния и заменить привычку на более полезную, рассказал психолог Илья Шабшин, сообщают «Известия».

Среди причин дискомфорта специалист выделил одиночество, стресс, усталость и обиду. По словам Шабшина, без работы с психологическими истоками проблемы менять пищевые привычки бесполезно, то есть сначала следует разобраться, в чем причина чрезмерного употребления сахара.

Следующим этапом после распознавания причин большого употребления сладкого будет замена.

Чтобы избавиться от вредной привычки, люди обычно заменяют ее чем-то невредным, но выполняющим ту же функцию, что и сама привычка. Со сладостями та же ситуация. После осознания причины тяги к сладкому нужно найти что-то, что позволит безвредно оставить эту привычку в прошлом и заменить на более полезную.Илья Шабшин

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что избыточно сладкие и жирные продукты, такие как торты и пирожные, могут стимулировать обострение хронических заболеваний и вызвать появление избыточного веса.

По его словам, лучше исключить обильное количество сладкого из рациона женщинам старше 40 лет и маленьким детям, особенно в том случае, если у кого-то из родственников мог наблюдаться диабет. Нельзя есть сладости и мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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