В чем опасность пива для женщин
Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, в чем заключается главная опасность пива для женщин, сообщает Zakon.kz.
По информации Ferra.ru, у женщин регулярное употребление пива чревато развитием алкоголизма.
Женский алкоголизм часто начинается с легких напитков и в отличие от мужского алкоголизма, который может длиться несколько лет, женский развивается стремительно и очень быстро прогрессирует, то есть стремительно поражает внутренние органы, прежде всего печень и мозг. Врач-диетолог Сергей Обложко
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ