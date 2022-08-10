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В чем опасность пива для женщин

В чем опасность пива для женщин Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, в чем заключается главная опасность пива для женщин, сообщает Zakon.kz.

По информации Ferra.ru, у женщин регулярное употребление пива чревато развитием алкоголизма.

Женский алкоголизм часто начинается с легких напитков и в отличие от мужского алкоголизма, который может длиться несколько лет, женский развивается стремительно и очень быстро прогрессирует, то есть стремительно поражает внутренние органы, прежде всего печень и мозг. Врач-диетолог Сергей Обложко

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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