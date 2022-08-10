Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Правительство Японии ушло в отставку

правительство Фото: pixabay
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Специальное заседание Кабинета министров прошло в среду, 10 августа, передает Zakon.kz.

Как ожидается, в скором времени станет известно о новом составе правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды, пишет ria.ru.

Изначально перестановки ожидались в начале сентября. Фумио захотел провести их сейчас, чтобы ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма».

Премьер-министр посчитал, что необходимо принять меры из-за роста цен на продовольствие и топливо. По его мнению, необходимо заранее подготовиться к сессии парламента.

Читайте также

Вступил в силу полный запрет на импорт российского угля в Евросоюз

Ситуация в Украине: Зеленский призвал ЕС запретить въезд россиянам, Киев получил первую партию турецких бронемашин

Чрезвычайный план ЕС по сокращению потребления газа вступил в силу

Ирина Лукичева
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
озеро Иссык-Куль сняли из космоса
Озеро Иссык-Куль сняли на видео из космоса
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
средняя зарплата выросла в Казахстане
Средняя зарплата выросла в Казахстане
Две улицы в Алматы частично станут односторонними
Две улицы частично станут односторонними в Алматы
экологические посты установят в Алматы
Круглосуточные экологические посты установят в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления