Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Специальное заседание Кабинета министров прошло в среду, 10 августа, передает Zakon.kz.

Как ожидается, в скором времени станет известно о новом составе правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды, пишет ria.ru.

Изначально перестановки ожидались в начале сентября. Фумио захотел провести их сейчас, чтобы ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма».

Премьер-министр посчитал, что необходимо принять меры из-за роста цен на продовольствие и топливо. По его мнению, необходимо заранее подготовиться к сессии парламента.