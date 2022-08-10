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Почему нельзя заряжать телефон под подушкой?

Почему нельзя заряжать телефон под подушкой? Фото: pxhere
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал об опасности зарядки смартфона под подушкой, сообщает Zakon.kz.

Телефон продолжает работать даже в выключенном состоянии и выделяет тепло, поэтому такой способ заряжать его грозит возгоранием из-за перегрева.

По словам эксперта, оставление на зарядке на ночь не нанесет пагубных последствий устройству, если все его компоненты исправны.

Контроллер заряда ограничивает избыточный ток, отключая подачу питания по достижении ста процентов, однако если постоянно оставлять смартфон на проводе длительное время, эта деталь может выйти из строя. Сергей Кузьменко

По информации агентства «Прайм», идеальная температура окружающей среды для зарядки – 20 градусов. Также в норме должны быть показатели влажности.

Нужно стараться держать уровень заряда на значении 50-70%. Все это в сумме позволит продлить срок работы аккумулятора.Сергей Кузьменко
Анастасия Стативкина
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