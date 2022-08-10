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Как в Актобе решают проблемы с общественным транспортом

транспорт Актобе Фото: пресс-служба акимата Актобе
Согласно данным городского акимата, в Актобе ведется системная работа, направленная на кардинальное решение проблемы общественных перевозок.

К примеру, в мае 2022 года парк общественного транспорта Актобе пополнился 41 новым автобусом. А на этой неделе в Актобе приехали 10 новых 12-метровых автобусов Golden Dragon

автобус Актобе

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Ожидается, что до конца года компания-перевозчик Qala Trans привезет еще 100 новых автобусов.

Кроме того, аким города Асхат Шахаров ответил на вопросы представителей СМИ по улучшению работы общественного транспорта.

аким интервью

Фото: пресс-служба акимата Актобе

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