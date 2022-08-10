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Стрельба в Узынагаше: подозреваемые объявлены в розыск

Стрельба в Узынагаше: подозреваемые объявлены в розыск Фото: Zakon.kz
Подозреваемые в причастности к убийству молодого человека в селе Узынагаш Алматинской области объявлены в розыск с санкции суда, передает Zakon.kz.

Департамент полиции Алматинской области разыскивает:

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: +7 (701) 500-08-47, +7 (700) 200-07-88, +7 (702) 717-77-17, +7 (707) 738-78-78, +7 (72770) 2-26-02 или «102».Пресс-служба ДП Алматинской области

Стрельба в Узынагаше: подозреваемые объявлены в розыск

Фото: polisia.kz

Напомним, 4 августа около 16:20 в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей, один из которых скончался в реанимации. Был объявлен план «Перехват». В областной полиции сообщили, что все участники конфликта установлены и проводятся мероприятия по их задержанию.

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Позднее мать пострадавшего и очевидец рассказали подробности смертельной перестрелки в Узынагаше.

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8 августа в ДП Алматинской области рассказали, что, по показаниям свидетелей, конфликт начался задолго до самого убийства.

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Динара Халдарова
Алматинская область
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