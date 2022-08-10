Стрельба в Узынагаше: подозреваемые объявлены в розыск
Департамент полиции Алматинской области разыскивает:
Козыбаева Гани Муратұлы, 1991 г. р., по подозрению в совершении особо опасных преступлений, предусмотренных п. 1, 7, 9 ч. 2 ст. 99 УК РК «Убийство», п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;
Тыныштыкова Аскара Жаныбекұлы, 1992 г. р., по подозрению в совершении особо опасных преступлений по ч. 3 ст. 24, п. 1, 7, 9 ч. 2 ст. 99 УК РК «Покушение на убийство», по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;
Шокенова Серикбола Муратбековича, 1992 г. р., по подозрению в совершении преступления по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;
Аукенова Нурсултана Бахтиярулы, 1992 г. р., по подозрению в совершении особо тяжкого преступления по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия».
Всех, кто располагает какими-либо сведениями о разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: +7 (701) 500-08-47, +7 (700) 200-07-88, +7 (702) 717-77-17, +7 (707) 738-78-78, +7 (72770) 2-26-02 или «102».Пресс-служба ДП Алматинской области
Фото: polisia.kz
Позднее мать пострадавшего и очевидец рассказали подробности смертельной перестрелки в Узынагаше.
8 августа в ДП Алматинской области рассказали, что, по показаниям свидетелей, конфликт начался задолго до самого убийства.