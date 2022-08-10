Стрельба в Узынагаше: подозреваемые объявлены в розыск

Департамент полиции Алматинской области разыскивает:

Козыбаева Гани Муратұлы, 1991 г. р., по подозрению в совершении особо опасных преступлений, предусмотренных п. 1, 7, 9 ч. 2 ст. 99 УК РК «Убийство», п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;

Тыныштыкова Аскара Жаныбекұлы, 1992 г. р., по подозрению в совершении особо опасных преступлений по ч. 3 ст. 24, п. 1, 7, 9 ч. 2 ст. 99 УК РК «Покушение на убийство», по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;

Шокенова Серикбола Муратбековича, 1992 г. р., по подозрению в совершении преступления по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;