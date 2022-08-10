Аномальная жара в Казахстане – где побит рекорд

В конце июля было аномально жарко в южной половине Казахстана. Этому способствовали теплые воздушные массы из районов Ирана и Средней Азии и установление блокирующего гребня тепла в средней тропосфере, сообщает Zakon.kz.

Температурный рекорд в Казахстане

19 июля на метеорологической станции Актау (Мангистауская область) была зафиксирована самая высокая температура +43,0°С, тем самым обновлен рекорд 2018 года (+40,2°С).

20 июля на метеостанции Жезказган (Улытауская область) температура воздуха была +41,3°С, последний раз в этот же день абсолютный максимум составил +40,0°С в 2012 году на метеостанции Кызылорда. 21 июля рекордный показатель температуры воздуха достиг отметки +44,6°С, что перекрыло рекорд 2018 года (+41,9°С).

22 июля в южных и юго-восточных регионах страны столбики термометров достигли отметки +40...+46°С.

В Алматы самая высокая температура воздуха составила +39,3°С, был перекрыт рекорд 1956 года (+39,0°С),

На метеостанции Тараз максимальная температура воздуха была +42,0°С, перекрыв рекорд этого дня 1987 года (+39,0°С).

В Шымкенте максимальная температура воздуха составила +42,7°С, последний раз в этот же день самая высокая температура воздуха была в 2018 году (+40,5°С).

Как отметили в РГП «Казгидромет», по Казахстану в начале и в конце месяца наблюдались сильные ливневые дожди, превысившие месячные нормы в 2-4 раза.

Где в Казахстане выпало больше всего осадков

За ночь 3 июля на метеостанции Чапаево (Западно-Казахстанская область) выпало больше двух месячных норм осадков – 49 мм (норма за месяц – 20 мм).

На метеостанции Карабау (Атырауская область) в этот же день выпало 21 мм при норме за месяц 14 мм.

5 июля на метеостанции Новоалексеевка (Актюбинская область) выпало 38 мм осадков при норме за месяц 26 мм, в этот же день на метеостанции Киевка (Карагандинская область) выпало 83 мм (при норме 49 мм).

23 июля на метеостанции Новый Уштоган (Атырауская область) за сутки выпало 24 мм при норме за месяц 15 мм.

28 июля на метеостанции Актау (Мангистауская область) выпало 44 мм, что в четыре раза больше нормы (норма за месяц –10 мм).

29 июля на метеостанции Степногорск (Акмолинская область) выпало 88 мм при норме за месяц 56 мм.

В столице в течение месяца рекорды не отмечались. Самая высокая температура воздуха была зафиксирована 16 июля – столбики термометров достигали отметки +35,1°С. Осадков за месяц выпало 35 мм при норме 56 мм.