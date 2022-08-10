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Я не могу мириться с этим: Аймагамбетов про факты насилия в детсадах

детские сады Фото: pexels
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о лицензировании детских садов, передает корреспондент Zakon.kz.
У нас очень большая избирательность, когда нам выгодно, мы любим говорить про опыт других стран, а когда невыгодно, то говорим: «Ну и что, что практически во всех странах мира лицензирование, у нас особый путь и судьба, и мы не должны этого делать». Я прошу учесть, что министерство не говорит о том, что лицензирование является панацеей и только этим мы все проблемы решим.Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на Республиканской августовской конференции

Он отметил, что каждый день в министерство приходят уведомления, и практически каждый день специалисты выезжают в детские сады, где дети погибают и получают увечья.

Я как министр не могу смотреть на это сложа руки и мириться с этим. Это ответственность за детей. Это беззащитные дети, которые не могут пожаловаться на что-то. В этом возрасте мы должны их всячески оберегать и создавать условия, – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, уведомительный характер и госаттестация детсадов не решают проблему.

Поэтому мы должны говорить о требованиях, которые будут влиять на качество, будут достаточными, но не драконовскими. Мы международные требования не будем предъявлять, они будут минимальными, чтобы родители не боялись отправлять детей в сады, – добавил глава Минпросвещения.

Глава ведомства рассказал, что есть детсады, расположенные в подвалах, где 50 детей сидят без окон. И эти нарушения они не исправляют, закрываются и через время открываются под другим названием.

Мне по секрету говорят: ваша аттестация ничего не решает, мы просто можем не дойти до вашей аттестации, проводимой раз в пять лет. Они работают четыре года, потом закрываются и открывают новый сад. И все, снова первый год и никакого контроля. Но это наши дети. Асхат Аймагамбетов

На недавнем заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил до 1 ноября решить вопрос лицензирования детсадов.

Ранее министр Асхат Аймагамбетов в интервью Zakon.kz рассказал, что лицензирование будет проводиться поэтапно. Те детские сады, где выявят нарушения, будут попадать в группу риска. И они должны будут в первую очередь пройти лицензирование.

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