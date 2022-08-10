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Токаев поручил привлекать инвесторов для развития туризма

Токаев поручил привлекать инвесторов для развития туризма Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи Даурен Абаев доложил президенту о проводимой работе по всему спектру курируемых вопросов.

Министр рассказал о мерах по повышению доходов некоторых категорий граждан.

По его словам, в текущем году выросла заработная плата работников отдельных организаций культуры, искусства и спорта. Министерство продолжит работу по исполнению соответствующего поручения главы государства.

Даурен Абаев отчитался о ситуации в книгоиздательской отрасли. Основные усилия сегодня направлены на обеспечение конкурентоспособности отечественной печатной продукции, в том числе детской литературы, а также на поддержку казахстанских писателей. Наряду с этим президент был проинформирован о модернизации и цифровизации архивных хранилищ.

Отдельное внимание было уделено подготовке казахстанских спортсменов к крупным международным стартам, включая Олимпийские игры 2024 года.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд задач по популяризации массового и детского спорта и продвижению отечественной культуры.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития туристской инфраструктуры и создания необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов и запуска совместных проектов в сфере туризма.

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