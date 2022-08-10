Дожди ожидаются на большей части Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 августа 2022 года. На большей части страны сохранятся дожди, сообщает Zakon.kz.

На востоке, в центре и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы – градом и на юго-востоке –шквалом. На севере республики ночью и утром ожидается туман. РГП «Казгидромет»

На севере Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, на юге, востоке Павлодарской, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской сохраняется, на западе Актюбинской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.