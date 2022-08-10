Арестован организатор финпирамиды MMK Investment – АФМ
Фото: Zakon.kz
Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой MMK Investment, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в сообщении агентства, представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов.
Также привлекая вкладчиков дополнительными процентами за каждого приведенного клиента.
Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась «в цифровом виде» без составления договора. Незаконная деятельность MMK Investment рекламировалась через социальные сети. В отношении организатора финансовой пирамиды MMK Investment избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Пресс-служба АФМ РК
Иные данные досудебного расследования, по данным пресс-службы, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
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