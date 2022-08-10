Погоня в стиле GTA в Нур-Султане: появились новые подробности

В Управление полиции района Есиль с заявлением обратился житель Нур-Султана, который сообщил, что у него украли государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) автомашины Kia Rio, передает Zakon.kz.

Заявитель из новостей в соцсетях увидел «полицейскую погоню в Нур-Султане» и узнал на видео свой номерной знак, который засветился в багажнике водителя-нарушителя.

Фото: polisia.kz

Установлено, что после кражи владелец ГРНЗ получал уведомления об административных штрафах за превышение зафиксированной скорости.

Фото: polisia.kz

По данному факту проводится досудебное расследование. Имеющийся штраф на сумму более 61 тыс. тенге будет оплачивать виновное лицо.

Напомним, 8 августа в полицию поступили сообщения о том, что двое мужчин, отказавшись оплатить за товар, скрылись на автомашине. В ходе задержания нарушители, оказав неповиновение законным требованиям полицейских, пытались скрыться.

По решению суда оба нарушителя были арестованы и помещены в специальный приемник-распределитель для административно-арестованных лиц.