Новая плата за спутниковую связь появится в Казахстане с 2023 года
Такое дополнение внесено в Налоговый кодекс 11 июля 2022 года. С 2023 года годовые ставки платы за использование радиочастотного спектра будут дополнены новой строкой «спутниковая связь с применением негеостационарных спутников».Комитет госдоходов МФ РК
Как пояснили в КГД, негеостационарная система спутниковой связи введена для решения вопроса по «цифровому неравенству» среди населения.
В целях улучшения социально-экономических условий за счет доступности населению базовых гарантированных услуг и развития малого и среднего бизнеса приняты меры по обеспечению всей территории страны высокоскоростным доступом к сети Интернет. Комитет госдоходов
Так, за ширину полосой 2 МГц на прием/2 МГц на передачу, на одно приемо-передающее устройство станции сопряжения новая ставка установлена в размере 1 МРП (3063 тенге).
Вместе с тем годовые ставки платы уменьшаются на 90% со дня принятия соответствующих обязательств операторами связи, самостоятельно направивших средства не менее высвобожденных средств от снижения соответствующей ставки платы на финансирование проектов широкополосного доступа в интернет в сельских населенных пунктах с применением спутниковых технологий.
Как отметили в комитете, возврат уплаченных плательщиками сумм платы не производится.
Для оформления таких обязательств операторы связи направляют разрешение на использование радиочастотного спектра в уполномоченный орган в области связи, который вносит обязательства и возвращает разрешение на использование радиочастотного спектра оператору связи.
Операторы связи представляют в уполномоченный орган в области связи ежегодные аудированные сведения по финансированию указанных проектов после выполнения соответствующих обязательств.
Согласно Налоговому кодексу, плательщиками платы являются лица, получившие право использования радиочастотного спектра.
Не являются плательщиками платы:
государственные учреждения, использующие радиочастотный спектр при исполнении возложенных на них основных функциональных обязанностей;
плательщики сбора, взимаемого при выдаче разрешения на использование радиочастотного спектра (телевизионным и радиовещательным организациям);
владельцы радиостанций СВ-диапазона (27 МГц) за используемые частоты для одной станции.