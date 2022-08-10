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Новая плата за спутниковую связь появится в Казахстане с 2023 года

Новая плата за спутниковую связь появится в РК Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 января 2023 года будет действовать новая ставка платы за спутниковую связь с применением негеостационарных спутников. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.
Такое дополнение внесено в Налоговый кодекс 11 июля 2022 года. С 2023 года годовые ставки платы за использование радиочастотного спектра будут дополнены новой строкой «спутниковая связь с применением негеостационарных спутников».Комитет госдоходов МФ РК

Как пояснили в КГД, негеостационарная система спутниковой связи введена для решения вопроса по «цифровому неравенству» среди населения.

В целях улучшения социально-экономических условий за счет доступности населению базовых гарантированных услуг и развития малого и среднего бизнеса приняты меры по обеспечению всей территории страны высокоскоростным доступом к сети Интернет. Комитет госдоходов

Так, за ширину полосой 2 МГц на прием/2 МГц на передачу, на одно приемо-передающее устройство станции сопряжения новая ставка установлена в размере 1 МРП (3063 тенге).

Вместе с тем годовые ставки платы уменьшаются на 90% со дня принятия соответствующих обязательств операторами связи, самостоятельно направивших средства не менее высвобожденных средств от снижения соответствующей ставки платы на финансирование проектов широкополосного доступа в интернет в сельских населенных пунктах с применением спутниковых технологий.

Как отметили в комитете, возврат уплаченных плательщиками сумм платы не производится.

Для оформления таких обязательств операторы связи направляют разрешение на использование радиочастотного спектра в уполномоченный орган в области связи, который вносит обязательства и возвращает разрешение на использование радиочастотного спектра оператору связи.

Операторы связи представляют в уполномоченный орган в области связи ежегодные аудированные сведения по финансированию указанных проектов после выполнения соответствующих обязательств.

Согласно Налоговому кодексу, плательщиками платы являются лица, получившие право использования радиочастотного спектра.

Не являются плательщиками платы:

  • государственные учреждения, использующие радиочастотный спектр при исполнении возложенных на них основных функциональных обязанностей;

  • плательщики сбора, взимаемого при выдаче разрешения на использование радиочастотного спектра (телевизионным и радиовещательным организациям);

  • владельцы радиостанций СВ-диапазона (27 МГц) за используемые частоты для одной станции.

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