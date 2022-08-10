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Центр помощи для семей с особенными детьми открыли в Нур-Султане

центр Россия Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
В Нур-Султане открыли Центр для поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, «Бақытты шаңырақ». Это уже четвертый по счету центр, оказывающий социальную помощь горожанам.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает официальный сайт городского акимата.

центр Нур-Султан

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

В столице открыли еще один уникальный центр! Свои двери распахнул Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, «Бақытты шаңырақ» (пр. Р. Кошкарбаева, 60). Это уже 4-й по счету центр. Особенность Центра в том, что в нем оказывают помощь не только детям с ограниченными возможностями, но и их матерям.Алтай Кульгинов

Здесь, по словам акима, матерям особенных детей помогают переобучиться, пройти курсы повышения квалификации, получить помощь в трудоустройстве, также оказывается психологическая помощь и др.

открытие центр

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Центр «Бақытты шаңырақ» охватывает помощью более 600 детей с ограниченными возможностями.

семья центр

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

По поручению главы государства уделяем особое внимание созданию всесторонних условий для детей с особыми потребностями. За последние годы значительно увеличили сеть реабилитационных центров.Алтай Кульгинов

Так, уже открыто более 15 центров, которые позволили охватить порядка 4 тысяч детей с ограниченными возможностями.

К примеру, ранее были открыты реабилитационные центры «Асыл Мирас», «Орда», «Балам-Ай», на базе городской детской больницы №1 – реабилитационный центр «Қамқорлық», которые занимаются реабилитацией детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна и др.

открытие центр

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Также открыли ряд центров для повышения квалификации и трудоустройства, Центр активного долголетия (Дом ветеранов), соццентры (Центр поддержки института семьи «Жанұя»), специализированный детский сад для детей с нарушениями зрения (район Сарыарка, ул. Кенесары, 9/1), – заключил аким.

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Кульгинов Алтай Нур-Султан
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