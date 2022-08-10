Нур-Султан превратился в Венецию

В Нур-Султане 10 августа пошел сильный дождь. В городе улицы постепенно превратились в реки, сообщает Zakon.kz.

По городу задействовано более 60 единиц спецтехники для откачки воды.

Работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений акиматом города проводятся на системном уровне.

За счет строительства ливневок ранее решен вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках. Кроме того, построено свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы, очищено 1 тыс. ед. смотровых и дождеприемных колодцев, промыто более 20 км коллекторов, пропарено 6,5 тыс. труб. Пресс-служба акимата Нур-Султана

Фото: акимат Нур-Султана

В районе Алматы (ул. Ш. Калдаякова), нового вокзала, по пр. Улы Дала и др. ведется строительство ливневых канализаций.