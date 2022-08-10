«Реал» – «Айнтрахт»: кому достанется Суперкубок УЕФА

Победитель Лиги чемпионов УЕФА «Реал Мадрид» встретится с победителем Лиги Европы УЕФА «Айнтрахт Франкфуртом» в Хельсинки в ночь с 10 на 11 августа.

Это будет первая соревновательная встреча команд после нашумевшего финала Кубка европейских чемпионов 1960 года, когда «Реал Мадрид» выиграл соревнование пятый раз подряд, победив «Айнтрахт Франкфурт» со счетом 7:3 на «Хэмпден Парк» в Глазго. Альфредо Ди Стефано забил три гола, а Ференц Пушкаш – четыре в пользу победителей. Рихард Кресс ненадолго вывел Франкфурт вперед, а Эрвин Штайн дважды забил за немецкую команду во втором тайме.

«Реал» открывает свой сезон в Ла Лиге на следующей неделе против «Альмерии», но перед Суперкубком они сыграли три товарищеских матча на высоком уровне. Подопечные Карло Анчелотти добились смешанных результатов в этих матчах, закончившихся на высокой ноте победой со счетом 2:0 над многолетним итальянским соперником «Ювентусом».

«Айнтрахт» преуспел в еврокубках в прошлом сезоне, несмотря на борьбу в турнирной таблице Бундеслиги, где они заняли 11-е место. Тяжелое поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 6:1 в первом матче Бундеслиги в прошлые выходные не сулит ничего хорошего болельщикам «Айнтрахта», но они надеются, что команда сможет продолжить играть на континентальной арене.

В предстоящем финале «Реал Мадрид» будет стремиться повторить рекорд по победам в Суперкубке УЕФА. Это может стать пятым чемпионством «Реала» в истории европейского летнего показательного матча, в котором победитель Лиги чемпионов сразится с обладателем титула Лиги Европы.

«Айнтрахт Франкфурт», в свою очередь, попытается испортить «вечеринку» «Мадриду», как он это сделал другим европейским клубам в борьбе за трофей Лиги Европы в прошлом сезоне. Команда Бундеслиги вытеснила другого испанского гиганта, «Барселону», вместе с английским «Вест Хэмом» и шотландским «Рейнджерс», покоряя Лигу Европы, заработав, таким образом, право участвовать в Суперкубке.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.42, Х - 4.90, П2 - 7.60