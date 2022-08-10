«Реал» – «Айнтрахт»: кому достанется Суперкубок УЕФА
Это будет первая соревновательная встреча команд после нашумевшего финала Кубка европейских чемпионов 1960 года, когда «Реал Мадрид» выиграл соревнование пятый раз подряд, победив «Айнтрахт Франкфурт» со счетом 7:3 на «Хэмпден Парк» в Глазго. Альфредо Ди Стефано забил три гола, а Ференц Пушкаш – четыре в пользу победителей. Рихард Кресс ненадолго вывел Франкфурт вперед, а Эрвин Штайн дважды забил за немецкую команду во втором тайме.
«Реал» открывает свой сезон в Ла Лиге на следующей неделе против «Альмерии», но перед Суперкубком они сыграли три товарищеских матча на высоком уровне. Подопечные Карло Анчелотти добились смешанных результатов в этих матчах, закончившихся на высокой ноте победой со счетом 2:0 над многолетним итальянским соперником «Ювентусом».
«Айнтрахт» преуспел в еврокубках в прошлом сезоне, несмотря на борьбу в турнирной таблице Бундеслиги, где они заняли 11-е место. Тяжелое поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 6:1 в первом матче Бундеслиги в прошлые выходные не сулит ничего хорошего болельщикам «Айнтрахта», но они надеются, что команда сможет продолжить играть на континентальной арене.
В предстоящем финале «Реал Мадрид» будет стремиться повторить рекорд по победам в Суперкубке УЕФА. Это может стать пятым чемпионством «Реала» в истории европейского летнего показательного матча, в котором победитель Лиги чемпионов сразится с обладателем титула Лиги Европы.
«Айнтрахт Франкфурт», в свою очередь, попытается испортить «вечеринку» «Мадриду», как он это сделал другим европейским клубам в борьбе за трофей Лиги Европы в прошлом сезоне. Команда Бундеслиги вытеснила другого испанского гиганта, «Барселону», вместе с английским «Вест Хэмом» и шотландским «Рейнджерс», покоряя Лигу Европы, заработав, таким образом, право участвовать в Суперкубке.
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