Глава Антикора на встрече с Токаевым: Исключена гонка за статпоказателями
В частности, как говорится на сайте Акорды, за 7 месяцев 2022 года зарегистрировано свыше 1400 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 900 лиц.
Главе государства также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.
Как сообщил Олжас Бектенов, завершен внешний анализ в сферах транспортного контроля, СПК, а также Комитета гособоронзаказа МИИР. Коррупционные риски установлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа, начиная с планирования объемов продукции и заканчивая исполнением договорных обязательств.
Во исполнение поручений президента агентством кардинально пересмотрены подходы к оценке работы подразделений Антикоррупционной службы. Исключена гонка за статистическими показателями, — говорится в сообщении.
Фото: akorda.kz
По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы.