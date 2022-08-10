Глава Антикора на встрече с Токаевым: Исключена гонка за статпоказателями

В частности, как говорится на сайте Акорды, за 7 месяцев 2022 года зарегистрировано свыше 1400 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 900 лиц.

Главе государства также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.

Как сообщил Олжас Бектенов, завершен внешний анализ в сферах транспортного контроля, СПК, а также Комитета гособоронзаказа МИИР. Коррупционные риски установлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа, начиная с планирования объемов продукции и заканчивая исполнением договорных обязательств.

Во исполнение поручений президента агентством кардинально пересмотрены подходы к оценке работы подразделений Антикоррупционной службы. Исключена гонка за статистическими показателями, — говорится в сообщении.

Фото: akorda.kz

В деятельности агентства ориентиром определена карта коррупционных рисков, в которую включен перечень злободневных вопросов, волнующих население и бизнес из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, ненадлежащего исполнения обязанностей госслужащими на местах.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы.