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Глава Антикора на встрече с Токаевым: Исключена гонка за статпоказателями

отчет Антикор Токаев Фото: акимат Алматы
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова. Президент заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает Zakon.kz.

В частности, как говорится на сайте Акорды, за 7 месяцев 2022 года зарегистрировано свыше 1400 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 900 лиц.

Главе государства также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.

Как сообщил Олжас Бектенов, завершен внешний анализ в сферах транспортного контроля, СПК, а также Комитета гособоронзаказа МИИР. Коррупционные риски установлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа, начиная с планирования объемов продукции и заканчивая исполнением договорных обязательств.

Во исполнение поручений президента агентством кардинально пересмотрены подходы к оценке работы подразделений Антикоррупционной службы. Исключена гонка за статистическими показателями, — говорится в сообщении.

отчет Антикор Токаев

Фото: akorda.kz

В деятельности агентства ориентиром определена карта коррупционных рисков, в которую включен перечень злободневных вопросов, волнующих население и бизнес из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, ненадлежащего исполнения обязанностей госслужащими на местах.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы.

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Анастасия Московчук
Антикор Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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