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Контрабанду черной икры пресекли в Западно-Казахстанской области

КНБ Фото: gov.kz
В автомобильном пункте пропуска «Сырым» Западно-Казахстанской области при проведении пограничного контроля двух грузовых автомашин выявлены 8 термокоробок, передает Zakon.kz.

Коробки были укрыты от досмотра в винограде.

В ходе вскрытия следственно-оперативной группой обнаружены банки с черной икрой весом около 100 килограмм. Пресс-служба КНБ РК

Грузовики следовали из Казахстана в Россию. Выявленный груз по компетенции передан в подразделения полиции МВД РК.

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Ирина Лукичева
КНБ Западно-Казахстанская область
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