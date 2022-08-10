Контрабанду черной икры пресекли в Западно-Казахстанской области

В автомобильном пункте пропуска «Сырым» Западно-Казахстанской области при проведении пограничного контроля двух грузовых автомашин выявлены 8 термокоробок, передает Zakon.kz.

Коробки были укрыты от досмотра в винограде.

В ходе вскрытия следственно-оперативной группой обнаружены банки с черной икрой весом около 100 килограмм. Пресс-служба КНБ РК

Грузовики следовали из Казахстана в Россию. Выявленный груз по компетенции передан в подразделения полиции МВД РК.