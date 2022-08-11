Алматинский апорт и балхашская рыба: что еще патентуют в Казахстане

Об авторском праве и заявках на получение патента на изобретения корреспондент Zakon.kz поговорил с директором РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» («Казпатент») Ерболом Оспановым.

Казахстанцы стали чаще получать патенты на изобретения. На очереди – географические указания. Теперь использовать их бесплатно не получится. А вот использовать госсимволы на упаковке продукции можно, если осторожно.

– Как часто казахстанцы обращаются к вам за получением свидетельства об авторском праве? Приведите, пожалуйста, немного статистики.

– Практика Национального института интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК, или просто – «Казпатент», свидетельствует об устойчивом росте числа заявлений на внесение в Государственный реестр авторских и смежных прав сведений об объектах, охраняемых авторским правом, и, соответственно, количества таких объектов.

Так, в первом полугодии 2022 года казахстанцы подали в «Казпатент» 4843 онлайн-заявки на получение этой услуги.

В 2021 году в сравнении с предыдущим годом количество поступивших заявлений на внесение сведений в реестр увеличилось на 30,9%, количество зарегистрированных произведений, охраняемых авторским правом, – на 23,6%. Общее количество онлайн-заявок в 2021 году по внесению сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, составило 13 739.

Анализ данных о видах объектов авторского права, внесенных в реестр, показывает, что среди них превалируют произведения науки, программы для ЭВМ и произведения литературы. Это может свидетельствовать как о закономерностях развития творческой деятельности, так и о степени правовой осведомленности авторов, специализирующихся в различных ее сферах.

– Какова процедура получения свидетельства об авторском праве? Как вы проверяете авторство, по каким базам?

– Сегодня процедура внесения сведений об объектах авторского права в реестр в сравнении с другими объектами интеллектуальной собственности носит максимально простой характер.

Законодательством не предусмотрено проведение какой-либо экспертизы, в том числе на оригинальность произведения. В данном случае действует презумпция авторства. Это означает, что авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания, не требуется регистрация произведения, а также соблюдение каких-либо формальностей. Достаточной является регистрация соответствующих прав.

Для получения свидетельства о внесении сведений в реестр авторам необходимо подать заявление в «Казпатент». Государственная услуга является доступной по цене, так как оказывается всего за 6933 тенге.

– Как стало известно, вводится новый объект – географическое указание. Какие преимущества получат предприниматели от этого?

– Географическое указание (ГУ) свидетельствует о том, что данная продукция происходит из места, обозначаемого указанием происхождения.

«Первыми кандидатами» на регистрацию в качестве ГУ экспертным сообществом выбраны, в том числе:

Алматинский апорт;

Аральская соль;

Балхашская рыба;

Жаркентские абрикосы;

Кызылординская дыня;

Кызылординский рис;

Нарынкольский картофель;

Талгарская груша;

Тургеньские вина;

Туркестанский хлопок.

Вместе с тем законодательные меры лишь создают правовую основу для расширения использования средств индивидуализации как средства продвижения региональных брендов. Готовясь к предстоящему продвижению казахстанских брендов и активизации получения отечественными товаропроизводителями прав на охрану обозначений «географическое указание», «Казпатент» проводит разъяснительную работу о преимуществах и льготах для обладателей прав на указанное обозначение, а впоследствии будет оказывать практическую (консультационную) помощь в процессе их получения.

– Обращался ли кто-то к вам с просьбой разрешить использование Государственного Флага Республики Казахстан на товары? Допустимо ли реализовывать товары с государственной символикой?

– Согласно Закону РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», обозначения, воспроизводящие государственные гербы, флаги и эмблемы, не регистрируются в качестве товарных знаков, но могут быть использованы как неохраняемые элементы при соблюдении двух требований:

Если обозначение не состоит исключительно из них. Если имеется согласие на их использование от соответствующего компетентного органа или их владельца.

К примеру, зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение казахстанского шоколада за отечественной кондитерской фабрикой с выведением из-под охраны изображения Государственного флага и слова «Казахстанский». Согласие на использование этих элементов было представлено компетентным органом – Министерством культуры и спорта РК.

– С какого момента возникает авторское право? Какие преимущества дает свидетельство об авторском праве?

– Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания, регистрация авторами осуществляется в добровольном порядке.

Внесение сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, свидетельствует о высоком уровне правовой культуры и ответственном отношении к результатам своей творческой деятельности.

Так, зарегистрированы авторские права выдающихся деятелей культуры и искусства Республики Казахстан – Мухтара Ауэзова, Шамши Калдаякова, Габита Мусрепова, Латифа Хамиди, Нургисы Тлендиева, что способствует сохранению их культурного наследия.

– Что сделано Казахстаном в плане соблюдения авторских прав? Были ли обращения от иностранных звезд, популярных личностей из-за использования их лиц, голоса, слов, песен? А были ли обращения от казахстанцев с жалобами на нарушение их авторских прав? Если да, то расскажите о таких фактах подробней.

– В «Казпатент» обращаются как физические, так и юридические лица с жалобами о нарушении их авторских прав, с просьбой предпринять необходимые меры для пресечения указанных противоправных действий. Хотя мы выполняем функции экспертной организации, тем не менее мы всегда даем направление, консультируем граждан по тому, что можно предпринять в конкретной ситуации, в какие органы следует обратиться за восстановлением нарушенных прав и интересов. То есть даем алгоритм действий.