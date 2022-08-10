Складные инновационные смартфоны Galaxy Z Flip4 и Z Fold4 уже в Казахстане
Период предзаказа продлится до 31 августа, а официальные продажи в Казахстане стартуют 2 сентября.
Фото: Samsung
Первые покупатели получат в подарок смарт-часы Galaxy Watch4 и сервис Smart Care для замены или ремонта дисплея в течение года.
Фото: Samsung
В период предзаказа смартфоны Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 будут доступны в магазинах партнеров для желающих протестировать новинки перед покупкой.
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Каждый компонент в обоих форм-факторах был тщательно проанализирован, чтобы гарантировать потребителям устройство, соответствующее их потребностям: захватывающие дисплеи, усовершенствованные камеры, мощные процессоры и более емкие аккумуляторы. Подробности – на новостном сайте Samsung Newsroom Kazakhstan.
Фото: Samsung
Представлены также топовые наушники Galaxy Buds2 Pro с дизайном премиум-класса и технологией Hi-Fi 24bit Audio, обеспечивающей высокий динамический диапазон, помогая вам почувствовать связь с прослушиваемым контентом с кристально чистым разрешением. Новый компактный, эргономичный дизайн на 15% меньше, а надежная посадка, предотвращающая вращение, отлично подходит для занятий фитнесом.
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