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Складные инновационные смартфоны Galaxy Z Flip4 и Z Fold4 уже в Казахстане

Гаджеты Фото: Samsung
Samsung Electronics представила новое поколение революционных складных смартфонов Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, которые уже доступны для предзаказа в Казахстане на суперусловиях, сообщает Zakon.kz.

Период предзаказа продлится до 31 августа, а официальные продажи в Казахстане стартуют 2 сентября.

Гаджеты

Фото: Samsung

Первые покупатели получат в подарок смарт-часы Galaxy Watch4 и сервис Smart Care для замены или ремонта дисплея в течение года.

Гаджеты

Фото: Samsung

В период предзаказа смартфоны Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 будут доступны в магазинах партнеров для желающих протестировать новинки перед покупкой.

Смартфоны

Фото: Samsung

Покупатели также могут воспользоваться программой Trade-in и приобрести Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, сдав свой старый смартфон Flip или Fold любого предыдущего поколения. При этом компания при определении размера скидки пойдет навстречу своим пользователям и повысит состояние старого устройства, например, с разбитого до рабочего, а с рабочего – до отличного.

Смартфон

Фото: Samsung

Каждый компонент в обоих форм-факторах был тщательно проанализирован, чтобы гарантировать потребителям устройство, соответствующее их потребностям: захватывающие дисплеи, усовершенствованные камеры, мощные процессоры и более емкие аккумуляторы. Подробности – на новостном сайте Samsung Newsroom Kazakhstan.

Смартфоны

Фото: Samsung

Представлены также топовые наушники Galaxy Buds2 Pro с дизайном премиум-класса и технологией Hi-Fi 24bit Audio, обеспечивающей высокий динамический диапазон, помогая вам почувствовать связь с прослушиваемым контентом с кристально чистым разрешением. Новый компактный, эргономичный дизайн на 15% меньше, а надежная посадка, предотвращающая вращение, отлично подходит для занятий фитнесом.

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