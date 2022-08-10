Грозы и сильная жара ждут казахстанцев 11 августа

Сразу в 9 регионах Казахстана 11 августа объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют либо грозы и сильные дожди, либо сильную жару, передает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области – туман. Ветер северный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, утром и днем на горных перевалах 15- 20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 37 градусов, как и в Атырауской области, где днем температура воздуха может достигнуть 39 градусов. На севере региона, а также в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Жарко будет и в Актюбинской области – столбики термометров могут подняться до 36 градусов.

Сильный дождь и гроза ожидаются, по данным синоптиков, и в Карагандинской области. Ночью на севере региона обещают туман, ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с.

На востоке и в горных районах Жетысуской области уже сегодня, 10 августа, ожидается гроза. Ветер западный 15-20, порывы 25 м/с.

11 августа днем на севере Абайской области ожидается сильный дождь. На большей части области гроза, на западе, юге области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области 15-20 м/с.