В районном центре Акмолинской области появится оздоровительный центр с бассейном

В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в Жаксынском районе начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Спортивное сооружение будет расположено в районном центре, поселке Жаксы. Проектируемые здания физкультурно- оздоровительного комплекса в Г-образной форме состоят из двух блоков: А и Б.

На данный момент завершены работы по фундаменту в блоках А и В. Начата укладка стен блока В. Полным ходим ведется работа по установке электромонтажных сетей. Блок А будет одноэтажным, кирпичное здание предусматривает плавательный бассейн размерами 25,0х11,0 м, глубиной 1,42 м. В здании будут расположены следующие помещения: коридор, зал с бассейном, вент. камера, тамбур, тех. помещения, инструкторская с дежурной медсестрой, помещения спортинвентаря, инвентарная, раздевальные, душевые, санузлы, шлюзы. В техподполье расположится технологическое оборудование для обслуживания бассейна. Блок Б состоит из 2 частей: 1 блок – двухэтажный размерами 15.5х22.0 м, высота этажей – 3.6, 4.4 м, имеется технический этаж 2.7 м. 2 блок имеет размеры 22.0х30.0 м. И.о. руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Даулет Кошегулов

К слову, это первый в районе спорткомплекс, в котором будет свой бассейн. Объект социально важный для сельчан. Жители поселка с нетерпением ждут открытия сооружения.

В районе нет бассейна, у нас уже есть частный спорткомплекс имени Турсынбека Уалиева, также имеются открытые детские площадки и футбольные поля. Для жителей района отсутствие бассейна – наболевший вопрос, все мы ждем презентации и официального открытия. В Жаксынском районе мало озер и мест для купания, многие жители района не умеют плавать. Поэтому появление бассейна для нас будет очень радостным событием. Житель района Арлан Ахметжанов

Президент отметил необходимость обеспечения максимальной доступности спортивной инфраструктуры для детей. Одной из мер привлечения к спорту молодежи, а также комфортного проживания является установка детских игровых и спортивных площадок. В этом году планируется за счет средств районного бюджета установить площадки в селах Кайракты и Перекатное в рамках программы «Ауыл – ел бесігі».

Алма Байгужина