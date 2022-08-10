Токаев внес дополнения в Указ о проведении проверок и профилактического контроля

Указ опубликовала Акорда.

Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» следующее дополнение:

пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания: проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства Республики Казахстан, – говорится в тексте.