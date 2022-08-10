Реклама, где упоминаются руководители Минэнерго, – фейк
Фото: pexels
В настоящее время в социальных сетях распространяется вирусная реклама о неких финансовых платформах в газовой отрасли с обещанием высоких доходов от экспорта нефти и газа в Европу, сообщает Zakon.kz.
При продвижении вирусной рекламы упоминаются имена руководства Министерства энергетики РК.
В министерстве заявили, что распространяемая вирусная реклама является ложной и не соответствует действительности.
Просим казахстанцев быть бдительными и доверять исключительно официальным источникам. Пресс-служба Министерства энергетики РК
Информация о деятельности Министерства энергетики РК размещается только на официальном сайте ведомства, а также на официальных страницах Министерства энергетики РК в социальных сетях Telegram, Facebook, Instagram.
Также сообщаем, что на постоянной основе Агентство по финансовому мониторингу РК предупреждает казахстанцев об участившихся случаях распространения в интернете ложной информации от лжефинансовых компаний, где для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников. Пресс-служба Министерства энергетики РК
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