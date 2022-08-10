Реклама, где упоминаются руководители Минэнерго, – фейк

Фото: pexels

В настоящее время в социальных сетях распространяется вирусная реклама о неких финансовых платформах в газовой отрасли с обещанием высоких доходов от экспорта нефти и газа в Европу, сообщает Zakon.kz.

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