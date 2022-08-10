Ситуация в Украине: ЕС запрещает поставки российского угля, Стивен Сигал прибыл на Донбасс

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС. Берлин принял его к сведению, сообщил Кабмин ФРГ.

Главы МИД стран G7 призывают Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.

Поставки российского угля в Европу с 10 августа запрещены полностью. После вступления в силу пятого пакета санкций ЕС импортерам давали время на завершение сделок как раз до 10 августа.

Ростуризм рассчитывает, что большинство европейских стран не будут ограничивать въезд российских туристов.

Американский актер Стивен Сигал побывал на Донбассе. Он осмотрел развалины тюрьмы в Еленовке. Там содержались пленные из Мариуполя, среди которых были и члены нацбатальона «Азов».

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских госнаград за выступление в Сочи.

Авиакомпания Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до марта 2023 года «из-за текущей нормативно-правовой ситуации». До этой же даты отменены все рейсы в Украину — страна закрыла свое воздушное пространство.