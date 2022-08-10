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Ситуация в Украине: ЕС запрещает поставки российского угля, Стивен Сигал прибыл на Донбасс

Ситуация в Украине 10 августа Фото: pixabay
Главы МИД стран G7 призывают Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины, Украина ожидает не менее 20 млрд долларов за экспорт зерновых, сообщает Zakon.kz.

  • Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС. Берлин принял его к сведению, сообщил Кабмин ФРГ.

  • Главы МИД стран G7 призывают Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.

  • Поставки российского угля в Европу с 10 августа запрещены полностью. После вступления в силу пятого пакета санкций ЕС импортерам давали время на завершение сделок как раз до 10 августа.

  • Ростуризм рассчитывает, что большинство европейских стран не будут ограничивать въезд российских туристов.

  • Американский актер Стивен Сигал побывал на Донбассе. Он осмотрел развалины тюрьмы в Еленовке. Там содержались пленные из Мариуполя, среди которых были и члены нацбатальона «Азов».

  • Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских госнаград за выступление в Сочи.

  • Авиакомпания Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до марта 2023 года «из-за текущей нормативно-правовой ситуации». До этой же даты отменены все рейсы в Украину — страна закрыла свое воздушное пространство.

  • Украина ожидает получить минимум 20 млрд долларов за экспорт зерновых — замглавы Минагрополитики Тарас Высоцкий.

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