Казахстан не продавал военную технику в Британию для Украины – МИИР РК

Появившуюся в соцсетях информацию о покупке казахстанской военной техники прокомментировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяется сообщение, в котором сказано, что Великобритания закупает оружие у Казахстана для того, чтобы поставлять его на территорию Украины. Сделка якобы осуществляется при посредничестве компании «Техноэкспорт», а договор на сумму в 46 миллионов долларов был заключен 16 июля 2022 года.

Фото: скриншот из соцсетей

Как передает stopfake, рассылку прокомментировали в ведомстве, напомнив, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан является уполномоченным органом в сфере экспортного контроля. И что подобные сделки осуществляются на основании лицензий, выдаваемых министерством.

В 2021 году и за истекший период 2022 года компания «Техноэкспорт» за получением лицензии на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство не обращалась.

Кроме того, в указанный период министерством лицензии на экспорт в Великобританию вооружения, боеприпасов и военной техники, а именно снаряды 122 мм (для гаубиц Д-20), снаряды 152 мм (для гаубиц Д-30), ракеты для БМ-21 «Град», БТР-4 (БТР-82А либо упрощенных модификаций) и боеприпасы 120 мм (для минометов и ПТРК «Конкурс») не выдавались.

При этом экспорт вооружения и боеприпасов осуществляется только при наличии гарантийного обязательства страны импортера (Сертификат конечного пользователя или Международный импортный сертификат), предусматривающего обязательную норму, что страна импортер не будет реэкспортировать данное вооружение и боеприпасы без разрешения уполномоченного органа Республики Казахстан в сфере экспортного контроля. Соответствующего разрешения министерство не выдавало.