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Мужчину, пытавшегося проникнуть в здание, зажало лифтом в Павлодаре

Мужчину зажало в Павлодаре Фото: pixabay
Мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть в одно из зданий на улице Мира в Павлодаре, застрял в шахте лифта, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 10 августа текущего года. Полицейские прибыли на вызов и вместе со спасателями вытаскивали мужчину из лифта, который зажал ему руку.

Установлено, что на крыше пятиэтажного пустующего здания, в шахте грузового лифта между тросом и станиной прижало правую руку (предплечье) мужчине. Спасателями совместно с работниками лифтовой службы 27-летний горожанин был спасен. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Сейчас в ДП разбираются, что же мужчина забыл в этом здании?

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