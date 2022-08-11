Елена Рыбакина не сумела выйти в 1/16 финала теннисного турнира ВТА-1000

Казахстанка Елена Рыбакина уступила американке Коко Гауфф в матче 2-го круга на теннисном турнире категории WTA 1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Чемпионка Уимблдона-2022 потерпела поражение в трех сетах со счетом 4:6, 7:6, 6:7.

Кори Гауфф - 11-я ракетка мира и двукратная финалистка турнира Большого шлема.

На протяжении игры Рыбакина исполнила восемь подач навылет и совершила три двойные ошибки. Также, Елена выиграла шесть очков и два гейма подряд.

Это второй поражение Рыбакиной после победы на Уимблдоне. Ранее в первом круге турнира в Сан-Хосе (США) она проиграла россиянке Дарье Касаткиной.

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