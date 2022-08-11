Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

СМИ: Кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу

кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу Фото: mof.gov.ua
Украина получила разрешение на отсрочку выплат по внешнему долгу. Отмечается, что кредиторы одобрили запрос Киева заморозить выплаты до 2024 года, чтобы избежать дефолта, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министерство финансов Украины.

В совокупности Украина получила и приняла согласия примерно на 75% от совокупной номинальной стоимости находящихся в обращении ценных бумаг, - говорится в документе.

Общий объем внешней задолженности Украины, по данным агентства, составляет 19,6 млрд долларов. Замораживание платежей позволит Киеву сохранить 5,8 млрд долларов, которые должны были быть выплачены для обслуживания долга до 2024 года.

Одобренные изменения относительно условий выпусков еврооблигаций должны вступить в силу 11 августа.

По информации Bloomberg, дефицит бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов в месяц. В среду согласие на отсрочку платежей по кредитам получили также компании «Укравтодор» и «Укрэнерго», но добиться аналогичного решения по «Нафтогазу» пока не удается. Последний срок для одобрения кредиторами отсрочки платежей для «Нафтогаза» - 12 августа, уточнило издание.

Читайте также

Ситуация в Украине: ЕС запрещает поставки российского угля, Стивен Сигал прибыл на Донбасс

Рекордная инфляция в Великобритании: сотрудники почты выйдут на забастовку

Правительство Японии ушло в отставку

Константин Вноровский
Ситуация в Украине
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
озеро Иссык-Куль сняли из космоса
Озеро Иссык-Куль сняли на видео из космоса
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
экологические посты установят в Алматы
Круглосуточные экологические посты установят в Алматы
Погоня в стиле GTA в Нур-Султане: появились новые подробности
Погоня в стиле GTA в Нур-Султане: появились новые подробности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления