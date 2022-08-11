СМИ: Кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу

Украина получила разрешение на отсрочку выплат по внешнему долгу. Отмечается, что кредиторы одобрили запрос Киева заморозить выплаты до 2024 года, чтобы избежать дефолта, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министерство финансов Украины.

В совокупности Украина получила и приняла согласия примерно на 75% от совокупной номинальной стоимости находящихся в обращении ценных бумаг, - говорится в документе.

Общий объем внешней задолженности Украины, по данным агентства, составляет 19,6 млрд долларов. Замораживание платежей позволит Киеву сохранить 5,8 млрд долларов, которые должны были быть выплачены для обслуживания долга до 2024 года.

Одобренные изменения относительно условий выпусков еврооблигаций должны вступить в силу 11 августа.

По информации Bloomberg, дефицит бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов в месяц. В среду согласие на отсрочку платежей по кредитам получили также компании «Укравтодор» и «Укрэнерго», но добиться аналогичного решения по «Нафтогазу» пока не удается. Последний срок для одобрения кредиторами отсрочки платежей для «Нафтогаза» - 12 августа, уточнило издание.