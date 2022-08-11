«Реал» победил «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА

Для мадридцев из «Реала» этот Суперкубок стал пятым, помимо этого, еще трижды они были финалистами, сообщает Zakon.kz.

В матче за Суперкубок УЕФА на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки сыграли испанский «Реал Мадрид» и немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, сообщает Sports.kz.

Явным фаворитом этого противостояния, по прогнозам экспертов, был «королевский клуб», сумевший победить, забив в каждом из таймов по голу.

В первом с передачи Каземиро отметился Давид Алаба, поразивший пустые ворота, а во втором Винисиус Жуниор снабдил мячом Карима Бензема около линии штрафно, и тот без проблем удвоил преимущество своей команды. 2:0 — сильнее испанцы.

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