Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
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Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет невероятное везение в последнем летнем месяце. К ним относятся Лев, Скорпион и Козерог, сообщает Zakon.kz.
Эксперты, как говорится в публикации Passion.ru, отмечают, что не всем представителям зодиакального круга удастся осуществить задуманное.
Тройку тех, кого ждет удача, открывает Лев.
К примеру, одинокие Львы найдут свою вторую половинку, а карьеристы получат повышение по службе.
Далее идут Скорпионы.
Конец лета однозначно станет удачным для тех представителей данного знака зодиака, которые планировали сменить сферу деятельности или местожительство.
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