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Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе

советы астрология август везунчики Фото: pixabay
Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет невероятное везение в последнем летнем месяце. К ним относятся Лев, Скорпион и Козерог, сообщает Zakon.kz.

Эксперты, как говорится в публикации Passion.ru, отмечают, что не всем представителям зодиакального круга удастся осуществить задуманное.

Тройку тех, кого ждет удача, открывает Лев.

К примеру, одинокие Львы найдут свою вторую половинку, а карьеристы получат повышение по службе.

Далее идут Скорпионы.

Конец лета однозначно станет удачным для тех представителей данного знака зодиака, которые планировали сменить сферу деятельности или местожительство.

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