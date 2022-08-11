Курсы валют на 11 августа в обменных пунктах Казахстана

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Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 11 августа 2022 года (на 09:50), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 478,01 (-0,38), к евро – 488,81 (-0,87), к рублю – 7,91 (-0,04). Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477,5 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,6 тенге. Читайте также СМИ: Кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу Курс доллара немного снизился на торгах Валютные активы Нацфонда выросли на 1,2 млрд долларов за месяц

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